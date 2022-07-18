اليوم .. ملايين الزائرين يُحيون عيد الغدير في النجف

2022/07/18 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف : حسين الكعبي

يُحيي اليوم الاثنين، ملايين الزائرين عيد الغدير الأغرّ، ذكرى تجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

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