2022/07/18 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: نجلاء الخالدي

تعتزم محافظة ذي قار خلال الساعات المقبلة إعلان الأهوار "منطقة منكوبة".



يأتي ذلك بسبب الجفاف الذي ضربها وحوَّل م

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