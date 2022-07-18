دين وحب وحلم

2022/07/18 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكايات من أميركا عن الزواج المختلط، قصة حب جمعت شابة تونسية من عائلة مسلمة بشاب أميركي من أب كاثوليكي، كيف واجها اختلاف الديانة والعرق؟

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