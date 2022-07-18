فرار أحد المشتبه بهم في تحرش جنسي بالمغرب

2022/07/18 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الأحد، أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين "أسو 2000" جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، قد فر وأصدرت السلطات مذكرة بحث بحقه.

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