اعتقال صحفية روسية نددت في بث مباشر بالحرب على أوكرانيا

2022/07/18 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُقلت الصحفية الروسية، مارينا أوفسيانيكوفا، الأحد، والتي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا، وفق ما قال محاميها ومقربون منها.

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