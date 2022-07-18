درجات قياسية حول العالم.. نصائح للوقاية من موجات الحر

2022/07/18 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرب موجة حر العالم، حتى في مناطقه الباردة، مثل غرب أوروبا، مشكلة خطرا صحيا كبيرا خاصة على الأطفال وكبار السن.

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