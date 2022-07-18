مع استمرار الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ

2022/07/18 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريمسينجه، حالة الطوارئ، وفقًا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، حيث تسعى إدارته إلى قمع الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة.

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