تحولات أميركا في الشرق الأوسط.. من دعم الديمقراطية إلى تأكيد السيادة

2022/07/18 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أعمق ما فعلته التجربة العراقية بالاستراتيجية الأميركية كان خلق إحساس باستحالة أن تكون "الدمقرطة" مشروعاً سياسياً وعسكرياً مفروضاً من الخارج"

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