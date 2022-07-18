برهم صالح لـCNN: التحالف بين إسرائيل والسعودية وصفة لتكرار مآسي الماضي

2022/07/18 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي، برهم صالح، لفريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، إن دول الشرق الأوسط يجب أن تتعلم من الماضي وأن تعمل معًا من أجل الأمن والازدهار.

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