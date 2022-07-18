3 قتلى في إطلاق نار بمركز تجاري في إنديانا الأميركية

2022/07/18 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 3 آخرون الأحد عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية على ما أعلن مسؤولون.

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