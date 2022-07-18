تعديل تصريح بايدن عما قاله لمحمد بن سلمان حول مقتل خاشقجي في سجل البيت الأبيض

2022/07/18 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى البيت الأبيض تعديلا في سجله الرسمي حول تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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