صحيفة: أزمة الطاقة الحالية “ضربة ساحقة” لمستقبل الاقتصاد الألماني

2022/07/18 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة Deutsche Wirtschafts Nachrichten الألمانية، إن أزمة الطاقة الحالية تعتبر بمثابة “ضربة ساحقة” لمستقبل الاقتصاد الألماني.ووفقا للصحيفة، تدل معطيات شركة التدقيق والاستشارات البريطانية “إرنست ويونغ”، على أن ألمانيا لم تعد تدخل في قائمة “أكبر 100 شركة مع أضخم رأسمال”، بينما كانت هناك سبع شركات ألمانية في هذه القائمة في عام 2007.[…]

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