صدمة قوية في الصدر.. خبراء يحققون في حالة نفوق مريبة لحوت أزرق

2022/07/18 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الجانب الشرقي من خليج كوركوفادو في تشيلي، استُدعي فريق من الأطباء البيطريين للكشف عن سبب حالة نفوق مريبة.

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