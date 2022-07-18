2022/07/18 | 09:46 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العامري مهنئاً بعيد الغدير: ولّى زمن الاستضعاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/18 | 09:46.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري مهنئاً بعيد الغدير: ولّى زمن الاستضعاف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري مهنئاً بعيد الغدير: ولّى زمن الاستضعاف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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