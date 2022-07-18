2022/07/18 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة في الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الموجة الخامسة للوباء الذي بدء منذ اسابيع بالتصاعد".

واضاف، ان "ديالى سجلت رسميا 63 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع 70 حالة شفاء مؤكدا".

وتشهد البلاد تصاعدا في اعداد المصابين بفيروس كورونا، فيما حثت وزارة الصحة والمديريات في المحافظات على الالتزام بالتعليمات الصحية لمنع انتشاره مرة اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل ثاني حالة وفاة في موجة كورونا الخامسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل ثاني حالة وفاة في موجة كورونا الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).