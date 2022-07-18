احدهما بحالة خطرة.. عبوة ناسفة تستهدف صيادين اثنين في بحيرة حمرين (صور)

2022/07/18 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة صيادين اثنين في بحيرة حمرين في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوةً ناسفة انفجرت في محيط بحيرة حمرين (65 كم شمال شرق بعقوبة)، مما ادى الى اصابة اثنين من صيادي الاسماك أحدهم بحالة حرجة".

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