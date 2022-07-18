2022/07/18 | 10:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انتقد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية قائلا إنها تكافئ...

ظهرت المقالة السناتور الأمريكي بيرني ساندرز يهاجم بايدن بسبب زيارته للسعودية أولاً على المسلة.

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