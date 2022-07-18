فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في سوق مريدي

2022/07/18 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اخماد فرقها حريق سوق مريدي في بغداد.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد جودت عبد الرحمن إن “حريقاً اندلع في محال تجارية بسوق مريدي بمدينة الصدر، شرقي بغداد، المشيدة بالسندويج بنل”.

وأضاف، أن “4 فرق من الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده من دون توسعه للمحال المجاورة”، مشيراً الى أن “الحادث أدى الى الحاق اضرار مادية من دون تسجيل اية خسائر بشرية”.

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