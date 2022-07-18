الجرعه الحديثة من لقاح فايزر تعزز الحماية من أوميكرون

2022/07/18 | 10:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراسات المعملية الأولية أظهرت أن الجرعات الحديثة المعززة وفرت أيضًا الحماية ضد المتحورات BA.4 و BA.5.

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