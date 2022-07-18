2022/07/18 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في خضم الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، ينتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الى...

ظهرت المقالة بوتين وإردوغان يبحثان الثلاثاء ملف سوريا في إيران أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين وإردوغان يبحثان الثلاثاء ملف سوريا في إيران) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين وإردوغان يبحثان الثلاثاء ملف سوريا في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).