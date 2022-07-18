وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني الحوار مع السعودية

2022/07/18 | 10:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق حسين وعبد اللهيان إلى ما تم بحثه في قمة جدة (فرانس برس)

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، الملفات ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية في مقدمتها الحوار الإيراني السعودي في بغداد.

وحسب موقع الخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية العراقي، أشار في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، إلى مشاركة العراق في قمة جدة بين قادة تسع دول عربية والرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الماضي، وأطلعه على "تقييمه" حول هذه القمة.

وأكد حسين أن الحكومة العراقية أجرت "حوارات ومشاورات لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليمي"، مشيراً إلى أن بلاده "ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

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من جهته، شكر أمير عبد اللهيان، العراق على "جهوده ودوره البنّاء في إطلاق ومتابعة الحوارات الإقليمية في سياق تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية بالمنطقة"، معلنا استعداد إيران لمواصلة تبادل الأفكار بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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