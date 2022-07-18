"جنود" يقدّمون الطعام في مطعم بدبي.. وما بداخل الصندوق يضيف غرابة على المشهد

2022/07/18 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم أشخاص بهيئة "جنود" يلبسون الثياب العسكرية ويحملون الأسلحة المزيفة شريحة لحم من نوع "الواغيو" الأسترالي، المغلفة بالذهب، بصندوق فاخر، في مطعم "Rhain" بدبي.

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