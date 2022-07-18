برهم عن التحالفات العربية مع إسرائيل: وصفة لتكرار مآسي الماضي

2022/07/18 | 10:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر رئيس الجمهورية، برهم صالح، 07/18/2022، أن دول الشرق الأوسط يجب أن تتعلم من...

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