2022/07/18 | 10:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب قصي شفيق باللهجة الدارجة … فساد في الاستثمار في ارض مطار المثنى.الحكومة...

ظهرت المقالة المواطن لن يستطيع شراء مسكنا من مشاريع الاسكان بسبب الأسعار أولاً على المسلة.

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