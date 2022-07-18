النجف تشهد توافد اعداد كبيرة من الزائرين

2022/07/18 | 10:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار النجف الأشرف شهد وصول أعداد كبيرة من الزوار الأجانب.

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