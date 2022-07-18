مقارنة دماغ سليم بدماغ مريض.. خبير طبي يشرح كيف يدمر مرض الزهايمر العقل البشري

2022/07/18 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقارن الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لشبكة CNN ، دماغًا بشريًا سليمًا بدماغ مريض مصاب بمرض الزهايمر، ويشرح كيف يتم تدمير النظام المعقد من الخلايا المترابطة ومليارات الخلايا العصبية بسبب المرض العصبي المدمر.

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