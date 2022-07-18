العراق وإيران يبحثان سبل تعزيز أمن واستقرار المنطقة

2022/07/18 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين، سبل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تابعتها ايرث نيوز، فقد “ثمن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ، جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة”.[…]

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