2022/07/18 | 10:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة، 07/18/2022، استقدام قائممقامي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين.وذكرت دائرة...

ظهرت المقالة قائممقامي سامراء وبيجي يخالفان الواجبات الوظيفية ويختلسان الاموال أولاً على المسلة.

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