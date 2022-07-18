القوات الاوكرانية تقصف دونيتسك 53 مره خلال يوم واحد

2022/07/18 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 53 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ665 قذيفة من مختلف العيارات .وذكرت القيادة ان القوات الأوكرانية استهدفت […]

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