عبوة ناسفة تُخلف إصابتين في ديالى

2022/07/18 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بإصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من صيادي الاسماك أصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى".

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