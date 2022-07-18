اندلاع حريق داخل سوق مريدي شرقي بغداد

2022/07/18 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، باندلاع حريق داخل سوق مريدي، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنّ "النيران اندلعت داخل أكشاك في سوق مريدي مخصصة لبيع الملابس والعطور".وأضاف، أنّ "مفارز الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ اللازم".

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