مركز حقوقي.. تنامي ظاهرة التسول في ظل وجود 4 ملايين عاطل عن العمل

2022/07/18 | 11:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء على التسول لابد ان يكون عبر تحسين الوضع الاقتصادي العام.

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