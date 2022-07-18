أمسك به وسحبه.. كاميرا توثق ما حدث عندما تفاجأ شاب بتمساح يختبئ خلف أرجوحة حديقة

2022/07/18 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب وثقته كاميرا هاتف داخل حديقة "بولز فورد بارك" في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، تفاجأ شاب يدعى ماركيل وايت بتمساح يبلغ طوله 7 أقدام مختبئا خلف أرجوحة، وبشكل جريء اقترب وايت من التمساح وقام بجره من الذيل داخل ساحة الحديقة، ويقول الشاب إنه لم يكن يريد أن يتعرض أحد لهجوم مباغت من التمساح..

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