كوريا الجنوبية تمنع مواطنيها من السفر الى العراق لمدة 6 أشهر

2022/07/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، تمديد حظر السفر المفروض على سبع دول بينها العراق وبعض أجزاء من الفلبين وروسيا وبيلاروسيا لمدة ستة أشهر بسبب المخاطر الأمنية المطولة، حسب تصورها.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الاثنين إنها "قررت تمديد الحظر حتى 31 يناير من العام المقبل".

نتيجة لذلك، لن يُسمح للكوريين الجنوبيين بالسفر إلى العراق وأوكرانيا والصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ، وكذلك إلى شبه جزيرة زامبوانجا وسولو وباسيلان وتاوي تاوي في الفلبين.



وفقا لموقع world.kbs

وقالت وزارة الخارجية إن هناك احتمالًا قويًا بأن تشهد المناطق المحددة اضطرابات سياسية ومخاطر إرهابية لفترة طويلة من الزمن.

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