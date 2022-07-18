ذي قار.. مصرع عامل صيني الجنسية بظروف غامضة بحقل الغراف

2022/07/18 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بمصرع عامل صيني الجنسية بظروف غامضة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، ان “عاملا صينيا يعمل في شركة بتروناس النفطية بحقل الغراف في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار لقي مصرعه بظروف غامضة”.

وبين المصدر، ان “العامل الصيني في الثلاثينات من عمره، وتم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها”.

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