2022/07/18 | 11:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صف مقال بصحيفة أوراسيا ديلي (Eadaily) الروسية، تجربة العلاقات الروسية الإيرانية بأنها مدهشة، على...

ظهرت المقالة صحيفة روسية: روسيا وإيران انطلاقة جديدة نحو المستقبل أولاً على المسلة.

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