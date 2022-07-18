سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

2022/07/18 | 11:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن الرئيس السريلانكي المؤقت رانيل ويكرمسينج اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم بموجب المادة 40 من الدستور، وبموجب الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 2 من مرسوم الأمن العام.وذكرت صحيفة "دايلي …

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