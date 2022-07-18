2022/07/18 | 11:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% مع تراجع الدولار ،وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقب صدورها / اليوم الاثنين/ من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.ومع تسعيرالمستثمرين لزيارة الرئيس الأمريكي جو …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بداية تعاملات الأسبوع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بداية تعاملات الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).