مذبحة السلاحف.. الشرطة اليابانية تبحث عن الجاني المجهول

2022/07/18 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة اليابانية على ما لا يقل عن 30 سلحفاة بحرية خضراء مهددة بالانقراض، الخميس، ينزفون من جروح بالرقبة، بالقرب من جزيرة كوميجيما اليابانية النائية، حسبما ذكرت "سي أن أن".

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