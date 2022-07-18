اوربا تطلق انذارا احمر يتعلق بدرجات الحرارة القصوى

2022/07/18 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتسبب هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بحرائق غابات.

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