"على طريقة إبراهيموفيتش".. تفاعل واسع مع هدف شادي حسين في الدوري المصري

2022/07/18 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هدف شادي حسين، لاعب نادي "سيراميكا كليوباترا"، بشباك نادي "المقاولون العرب"، وتمّ اعتباره أحد أجمل أهداف بطولة الدوري المصري.

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