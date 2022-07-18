2022/07/18 | 11:47 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة اصطدام طائرتين ومصرع اربعة اشخاص في مطار لاس فيغاس أولاً على المسلة.

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