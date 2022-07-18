2022/07/18 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jPB4eemd35U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوارالصباح وليد فرمان .. موسيقار عراقي عشق الة التشيلو فقدم من خلالها اعذب الالحان منذ السبعينيات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوارالصباح وليد فرمان .. موسيقار عراقي عشق الة التشيلو فقدم من خلالها اعذب الالحان منذ السبعينيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).