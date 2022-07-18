2022/07/18 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين وتحبط عملية تفخيخ دراجة نارية في الانبار ونينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليات نوعية واستباقية جرت في قواطع العمليات وتميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبتي الاستخبارات في الفرقتين العاشرة والسادسة عشر ،من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة تابعة لقيادة القوات البرية من الفرق المشار اليها اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في كمائن تصبت لهما بسيطرتي الشهيد يوسف - الرمادي الانبار، والشهيد سبهان - مدخل محافظة نينوى".

وأضافت أن "الملقى القبض عليهم احدهما عمل كعنصر امني لداعش الارهابي"، مبينةً أنهم "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت أنه "تم تسليمهما لجهة الطلب اصوليا".

وأوضحت أنه "تمكنت القوة وبعملية استباقية من مداهمة مخبأ يضم دراجة نارية في قرية الكراغول شمالي الرطبة كانت معدة للتفخيخ بقصد تنفيذ عملية ارهابية بها"، لافتةً الى أن "مفارز الجهد الهندسي باشرت برفع الدراجة وتفجيرها تحت السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابيين اثنين واحباط عملية تفخيخ دراجة نارية في الانبار ونينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابيين اثنين واحباط عملية تفخيخ دراجة نارية في الانبار ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).