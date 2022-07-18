هزة ارضية تضرب السليمانية قرب حوض كلار

2022/07/18 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

ضربت هزة ارضية خفيفة، اليوم الاثنين، بين ديالى والسليمانية قرب حوض كلار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "هزةً ارضية خفيفة ضربت بين ديالى والسليمانية قرب حوض كلار".

وأضاف أنه "شعر بها الاهالي"، مبيناً أنه"لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية او مادية".

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