زيدان إقبال.. 3 حقائق لا تعرفها عن موهبة مانشستر يونايتد

2022/07/18 | 12:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعدّ زيدان إقبال من أبرز المواهب في نادي مانشستر يونايتد (مايك أوين/Getty)

خطف النجم العراقي زيدان إقبال، الأضواء خلال جولة فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد، بعدما قدّم مردوداً مميزاً في سعيه لإقناع المدير الفني الجديد لفريقه، الهولندي إيريك تين هاغ.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، تقريراً عن الموهبة العربية الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية، ضمنتها حقائق عن زيدان إقبال، بعدما أشارت إلى كونه أول لاعب من جنوب شرقي آسيا يحمل ألوان "الشياطين الحمر"، وذلك حين أقحمه المدرب السابق، رالف رانغنيك، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في مبارة بدوري أبطال أوروبا، ضد يانغ بويز السويسري.

حارس مرمى سابق

تحدث ستيوارت هامر، أول مدرب للنجم العراقي، في نادي سالي يونايتد الإنكليزي، أنه سبق له أن اعتمد على إقبال زيدان، عندما كان طفلا في السادسة من عمره، بمركز حراسة المرمى.

وأضاف أن النجم العراقي الشاب كان محل متابعة في سن 9 سنوات من اليونايتد والسيتي وليفربول، لكنه اختار الانتقال إلى "الشياطين الحُمر"، لأن ملعب التمارين الخاص بالفريق الإنكليزي لا يبعد عن منزله أكثر من 3 كيلومترات.

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أوزيل القدوة

رغم أن النجم العربي لا يشترك مع نجم منتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، إلا في الاسم فقط، بل يشبهه كثيرا في طريقة اللعب والفنيات الرائعة، إلا أنه يعتبر اللاعب الدولي الألماني السابق، مسعود أوزيل هو قدوته في كرة القدم.

لاعب بـ3 جنسيات

وما لا يعرفه الكثيرون عن زيدان إقبال أيضا، أنه يحمل 3 جنسيات وهي العراقية والإنكليزية، والباكستانية، حيث إن والده باكستاني، ووالدته تحمل الجنسيتين العراقية والإنكليزية، ويقول "موهبة اليونايتد الجديدة" إنه فخور بجنسياته الثلاث، لكنه اختار اللعب للمنتخب العراقي: "أعتقد أنه القرار الصحيح لمسيرتي، إنه لشرف كبير أن أمثّل العراق، عائلتي فخورة بي وأعتقد أن المشاركة في تصفيات كأس العالم ستكون خطوة إلى الأمام في مشواري".

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