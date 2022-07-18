بشار جرار يكتب عن زيارة الرئيس الأمريكي وقمة جدّة: هل تبدي طهران ما خفي في جولة بايدن؟

2022/07/18 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الطبيعي اهتمام العالم كله بجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى كرئيس إلى الشرق الأوسط وبخاصة اللقاء "المواجهة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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