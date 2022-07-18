تقرير شهر تموز.. الحلبوسي يجتمع مع رؤساء الكتل النيابية

2022/07/18 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 18 تموز 2022 الحلبوسي يجتمع مع رؤساء الكتل النيابية المالية تطلق تمويل رواتب...

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الحلبوسي يجتمع مع رؤساء الكتل النيابية أولاً على المسلة.

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