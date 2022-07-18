"حوار بيترسبرج".. ممثلة سنغافورة تطالب بتكثيف الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ

2022/07/18 | 12:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكدت ممثلة سنغافورة أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".وقالت ممثلة …

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