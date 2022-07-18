العراق يدرس ايقاف استيراد السيارات

2022/07/18 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، اليوم

الاثنين، عن إجراءات جديدة تخص المولات

واستيراد المركبات، وفيما أشارت الى

تشكيل لجنة لفتح المنطقة الخضراء، أكدت

قرب إنجاز طريق رئيس لتخفيف الزخم

المروري، في العاصمة بغد

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